نقابة الصحة باللاذقية.. مطالب بـ”طبيعة عمل” تتناسب مع جهدهم المبذول ودعم منظومة الإسعاف

تركزت مداخلات المؤتمر السنوي لنقابة عمال الصحة في اللاذقية حول منح العاملين طبيعة عمل تتناسب مع جهودهم وإلغاء العقد مع شركة كيركارد للتأمين الصحي والتعاقد مع شركة أخرى وتعديل أوضاع العاملين الذين حصلوا على شهادات أعلى وزيادة عدد العاملين بمنظومة الإسعاف وزيادة سيارات الخدمة بالمناطق الصحية ورفد المراكز بالأطباء والأخصائيين.

كما تركزت المداخلات حول الإسراع بتجهيز مشفى جبلة وتجديد عقد النظافة فيه ورفد مشفى الباسل لجراحة القلب بالكادر الطبي وضرورة إصلاح وتحديث المصاعد بمشفى القرداحة وتوسيع الطريق الواصل إلى المشفى من مفرق الطريق إلى المشفى وإلزام سائقي السرافيس خط اللاذقية – القرداحة وجبلة للوصول إلى المشفى.

وأشارت غادة يونس رئيسة النقابة إلى النشاطات المنفذة خلال العام الماضي وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على القطاع الصحي حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفت الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية إلى أهمية المؤتمرات النقابية في تكريس الإيجابيات وتعميقها وتصويب الخلل وأثنى على أداء العاملين في القطاع الصحي ودورهم في بلسمة الجراح والاستعداد للمساهمة بإعادة بناء سورية.

وأثنى عمر حورية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على أداء النقابيين والحالة الوطنية للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في محافظة اللاذقية لافتا إلى الحرص على تحسين أوضاع العاملين واستثمار المهارات في عملية إعادة الإعمار.

البعث ميديا || اللاذقية -عائدة أسعد