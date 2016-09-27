نقابة الصيادلة تدرس إنشاء معمل أدوية لتوفيره محليا

أكد نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن أن نقابة صيادلة سورية بدأت بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية دراسة إنشاء معمل لانتاج الأدوية وفق قانون الاستثمار رقم ١٠ على أن يكون وفق نظام الشركات المساهمة لصندوق خزانة تقاعد الصيادلة، وتشمل فروع النقابة كل حسب إمكانيته، ومن الممكن طرح جزء من الأسهم للاكتتاب من قبل الزملاء الصيادلة.‏‏

وقد وافق المؤتمر العام الرابع والثلاثون لنقابة صيادلة سورية على مقترح مجلس النقابة لإنشاء المعمل، وكذلك تمت موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على هذا المقترح.‏‏

ومن المقرر أن يشمل المعمل خطوطاً إنتاجية دوائية للكبسول والشرابات والنقط الفموية والمضغوطات والأشكال الدوائية الحقنية والمراهم والكريمات.‏‏

كما أوضح الحسن ” بحسب صحيفة الثورة” أن هذا المشروع يساهم في استثمار أموال النقابة وخزانة التقاعد للمساهمة في تخفيف الرسوم السنوية على الصيادلة، ورفع الراتب التقاعدي للزملاء المتقاعدين وتوفير فرص عمل للزملاء الصيادلة في المعمل ضمن أقسام الانتاج والمخابر وفي شبكة التوزيع والمستودعات المركزية والدعاية والترويج، وكذلك المساهمة في توفير الدواء الوطني.‏‏

ومن المزمع أن يشمل المعمل قسماً للتطوير والأبحاث العلمية الصيدلانية لقبول طلاب كليات الصيدلة المتدربين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وكذلك يتضمن مركزاً تدريبياً بإشراف وزارة الصحة لقبول طلاب دراسات عليا للاختصاص في الصناعة والرقابة الدوائية.‏‏

وأشار الدكتور الحسن أن المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء قدم الكثير من الدعم والتسهيلات لهذا المشروع لما له من أهمية في توفير الأدوية النوعية للمواطنين.‏‏