نقابة المعلمين: المشاركة في التخطيط التربوي وتقييم مشروعات الوزارة

تركزت مداخلات المشاركين في اجتماع المجلس المركزي لنقابة المعلمين على ضرورة المشاركة في التخطيط للعملية التربوية وتقويم المشروعات الحديثة التي تقوم بها وزارة التربية وتمثيل النقابة في كل الوفود التي تشكلها والتعاون مع المنظمات الشعبية لتنفيذ الأنشطة المخططة.

وناقش المشاركون في المؤتمر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى نقابة المعلمين بالمزة آليات تطوير خدمات وأنظمة الصناديق النقابية وتحسين الضمان الصحي، ولا سيما فيما يخص المتقاعدين والاهتمام بالتعليم المهني والعمل على تمكين اللغة العربية الفصحى وترسيخها في المدارس والمؤسسات التربوية والنقابية ومتابعة المؤسسات التعليمية الخاصة وإلغاء تراخيص المخالفة منها.

وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع أركان الشوفي أهمية الرسالة المقدسة التي يؤديها المعلم في بناء الأجيال المحصنة بالعلم والمعرفة والدور المهم الذي يضطلع به كونه الركيزة الأساسية في العملية التربوية وتنفيذ هذا الدور بالطريقة المثلى بما ينهي ويفشل كل فكر إرهابي.

وأشار الشوفي إلى ضرورة تحسين الأداء والواقع التربوي والثقافي والمعرفي باستمرار والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تتعرض لها سورية.

بدوره أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز حرص الوزارة على معالجة الخلل الوارد بالمناهج التربوية الجديدة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك لافتا إلى أن هناك مسابقة للفئة الثانية خلال الشهر القادم ومبينا ان كل الناجحين بالمسابقة الماضية لمعلم الصف سيتم تعيينهم دون استثناء.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين نايف طالب حريري أن المجالس محطة تنظيمية مهمة تناقش مختلف القضايا والمسائل التي تهم القطاع التربوي.