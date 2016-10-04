نقابة المعلمين تطالب بدعم الهيئة التدريسية وتأمين السكن لهم

دعا أعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين خلال اليوم الثاني من أعمال دورته العاشرة المنعقدة في طرطوس بدعم أعضاء الهيئة التدريسية وتأمين السكن اللائق بهم، وتخصيص الجامعات بأراض لتقيم عليها مشاريع استثمارية، وإنشاء بناء خاص للجامعة في محافظة السويداء، وتقديم الدعم اللازم لإنشاء جامعة خاصة فيها لصالح نقابة المعلمين المركزية وأن يتبع لها فروع في مختلف المحافظات.

وأكد الأعضاء أهمية التعامل بمرونة من رؤساء الجامعات مع أعضاء الهيئة التدريسية في حال تقدموا بطلب لتمديد العمل وإيجاد آليات قانونية تمكن رؤساء الجامعات من منح قروض سنوية للنقابة تعاد إلى خزانة الجامعة، لافتين إلى أهمية تحويل الجامعات الى مراكز عمل إنتاجية واستثمار أموال خزانة النقابة في مشاريع استثمارية خاصة بها، والعمل على إنشاء كلية تربية رياضية في جامعة حلب وتفعيل دور مركز الدراسات الاستراتيجية والأبحاث الموجود في جامعة حلب.

كما طالب الأعضاء بإنشاء بنك معلومات عن عدد الخريجين من مختلف الاختصاصات التعليمية وسنوات تخرجهم حيث يلحظ خلال المسابقات التي تعلنها مؤسسات الدولة الأولوية للخريج الأقدم والأكبر سنا حتى لا يفقد حقه في الحصول على فرصة عمل.