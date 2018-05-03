نقاش جبهوي يطال الخدمات ومواصيل الإعمار

حلب – معن الغادري

ركز ت مداخلات أعضاء قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية خلال اجتماعهم الدوري على ضرورة تفعيل الواقع الجبهوي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدين على أهمية تطوير الأداء في جميع المجالات والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة البناء والإعمار.

وأكدت المداخلات على ضرورة زيادة عدد باصات النقل الداخلي العاملة على معظم الخطوط وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ورش كافة الأحياء بالمبيدات الحشرية مع قدوم فصل الصيف ومكافحة اللاشمانيا في ريف حلب المحرر من رجس الإرهاب. وقدم رئيس فرع الجبهة الوطنية التقدمية أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار عرضا للواقع السياسي والعسكري، مبيناً أن ما نراه اليوم من هزائم متكررة للإرهابيين وداعميهم بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة، داعياً الحضور للمشاركة والمساهمة في هذا النصر من خلال بذل مزيد من الجهود في عملية البناء والاعمار. واستعرض نجار ما تم إنجازه خلال الاجتماع المركزي لقيادات فروع أحزاب الجبهة واللقاءات التي جرت مع القيادة القطرية والحكومة. من جانبه بين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة حريصة على تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تنفيذ الخطط المرحلية والإستراتيجية في عملية البناء وإعادة الاعمار.