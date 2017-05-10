نقص بالسلل الغذائية في السويداء

قررت لجنة الإغاثة الفرعية بالسويداء خلال اجتماعها اليوم تشكيل لجنة مهمتها توزيع السلل الغذائية على أسر الشهداء في المحافظة بمعدل مرة كل شهرين بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الشؤون الاجتماعية واتحاد الشبيبة.

وأكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي ضرورة زيادة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتشميلهم بعملية توزيع السلل الإغاثية وإعطائهم الأولوية في عملية التوزيع وإيصال السلل الغذائية إلى منازلهم.

ولفت إلى أن إجمالي عدد السلل الغذائية التي تصل إلى المحافظة في كل دورة توزيعية يبلغ 8500 سلة وهذه الكمية “غير كافية لان الحاجة الفعلية لاستهداف الأسر الوافدة والمتضررة من الإرهاب في المحافظة تبلغ نحو 25 ألف سلة كحد أدنى”.

وأشار المحافظ إلى أن النقص في عدد السلل الغذائية المخصصة للمحافظة يؤدي إلى “تباعد الفترات الزمنية لعمليات التوزيع على الأسر المستحقة”. مبينا أنه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة واللجنة العليا للإغاثة لزيادة مخصصات المحافظة من المساعدات الإغاثية.

وقررت اللجنة في اجتماعها الماضي توزيع 6100 سلة غذائية على الأسر الوافدة والمتضررة من الإرهاب في المحافظة إضافة إلى أسر الشهداء.