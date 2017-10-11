نقص في الكتاب المدرسي و المدرسين الاختصاصيين في مدارس حماة

طالب رؤساء لجان المناطق والمشرفون الطليعيون في محافظة حماة بضرورة معالجة مشكلة نقص الكتاب المدرسي والمدرسين الاختصاصيين وتفعيل دور المجمعات التربوية والاهتمام بنظافة المدارس وإعادة تأهيل وصيانة عدد منها.

كما دعا المجتمعون خلال اجتماع عقد اليوم في صالة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى تفعيل عمل الوحدات الطليعية في المحافظة وزيادة عدد المشرفين المفرغين في المناطق حتى يتمكنوا من الإشراف ومتابعة الأنشطة الطليعية والعمل على تقسيم المناطق الطلائعية الكبيرة إلى منطقتين لسهولة متابعتها. فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية طليعية لمديري المدارس ودورات تدريبية للمعلمين الوكلاء. إضافة إلى حل مشكلة النقل الداخلي في مدينة حماة والتزام سائقي سرافيس النقل بخطوط السير المحددة لها.

من جهته دعا عضو قيادة فرع حماة للحزب رئيس مكتب التربية الفرعي همام دبيات مشرفي لجان المناطق إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل الأزمة الراهنة لبناء وأعداد الأجيال ليسهموا في بناء وطنهم والدفاع عنه.

بدوره أشار ياسر صقر عضو قيادة منظمة طلائع البعث إلى ضرورة التركيز على العمل المؤسساتي القائم على التشاركية مع المجتمع المحلي من أجل رفع السوية الفكرية عند الأجيال الناشئة.

من جانبه نوه أمين فرع طلائع حماة محمد أسعد صليعي بأهمية المناقشات والطروحات خلال اللقاء ما يغني العمل الطليعي ويؤسس لمرحلة ناجحة قائمة على التعاون والتنسيق للوصول إلى الهدف وهو بناء الطفل بناء حضاريا.‏

حضر الاجتماع أمين شعبة المدينة الأولى محمد أكرم زمزم ومدير تربية حماة يحيى المنجد.