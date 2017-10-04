نقص في الكوادر التدريسية والمقاعد والكتب بمدارس حماة والمحافظ يطالب بالاستدراك

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال جولة له اليوم على عدد من المدارس في حي ضاحية أبي الفداء ضرورة استدراك النقص الحاصل في أعداد الكوادر التدريسية والمقاعد والكتب ومعالجة الاكتظاظ في الشعب الصفية وإنجاز أعمال الصيانة في المرافق الخدمية بالمدارس ولا سيما في شبكات وتجهيزات الكهرباء.

وطلب المحافظ من مديرية التربية العمل فوراً على إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلات.

من جهة ثانية أشار المحافظ إلى أن عملية توزيع مازوت التدفئة مستمرة في مختلف أنحاء المحافظة والأولوية لأسر الشهداء والأسر التي لم تحصل على مخصصاتها العام الماضي بكمية وقدرها 100 ليتر لكل عائلة.

وأوضح أنه تم تطبيق تجربة قسيمة مازوت التدفئة في مدينة حماة لأول مرة بهدف ضبط عملية التوزيع وإيصال المادة لمستحقيها منعا من حدوث أي تجاوزات على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي مناطق المحافظة خلال الفترة المقبلة بعد تقييم نتائجها في مركز المحافظة.

يذكر أنه تم تخصيص محافظة حماة في شهر تشرين الأول الجاري بكمية وقدرها 67ر6 ملايين ليتر من مازوت التدفئة منها 67ر1 مليون لزوم المدارس.