نقل الشركة الخماسية إلى عدرا العمالية

تقرر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء نقل الشركة الخماسية التابعة للقطاع العام إلى مدينة عدرا الصناعية وإيقاف كل أعمال ترميم المنشآت والبنى التحتية في القابون الصناعية الى حين انجاز المخططات التنظيمية العام القادم .

وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أنه تم خلال اجتماع التوجيه بنقل كل الآلات التي يمكن الاستفادة منها من المنشآت الحكومية التابعة للوزارة والمتضررة في منطقة القابون، مشيرا إلى أن البداية ستكون من الشركة العامة للغزل والنسيج حيث سيتم نقل تجهيزاتها إلى الشركة الخماسية كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية سيتم نقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية.