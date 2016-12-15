نقل الكاتب السوري حسني محلي للمشفى بعد تحقيق سلطات النظام التركي معه

أفادت صحيفة “غيرتشيك غونديم” التركية بأنه تم إسعاف الكاتب ومراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا في تركيا حسني محلي إلى مشفى كلية الطب في منطقة جراح باشا باسطنبول إثر تراجع حالته الصحية خلال تحقيق سلطات النظام التركي معه.

وقالت الصحيفة.. إنه “تم نقل محلي إلى قسم العصبية في المشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية”.

وكانت النيابة العامة التابعة لسلطات النظام التركي أحالت الكاتب محلي إلى المحكمة مطالبة باستمرار اعتقاله بعد أخذ إفادته.

وذكرت وسائل اعلام تركية أنه تمت إحالة محلي إلى “محكمة الصلح والجزاء العاشرة” وذلك بعد أخذ إفادته في قصر العدل بتشاغلايان.

وتأتي احالة محلي إلى المحكمة بعد يوم من اعتقاله من قبل سلطات النظام التركى بحجة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في تركيا حيث زعم المدعي العام في اسطنبول في تبرير أمر توقيفه من منزله في المدينة أنه قام بنشر كتابات عبر موقع تويتر يسيء فيها لكبار المسؤولين في النظام التركي.

وقام عناصر الشرطة التركية بتفتيش منزل محلى واستولوا على الأجهزة الالكترونية فيه.

بدورها قالت صحيفة يورت.. إن شرطة النظام التركي “منعت الكاتب محلي من إجراء أي اتصال هاتفي”.

ويعمل محلي الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مراسلا للوكالة العربية السورية للأنباء سانا في تركيا منذ عدة سنوات كما عمل مندوبا للعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت خلال الأشهر الماضية عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية في إطار قمعها حرية الصحافة وتقييد الحريات العامة في البلاد.