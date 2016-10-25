نقل درعا تتسلم جهازي كشف تزوير لفحص هياكل المركبات

اوضح المهندس مهيب الرفاعي مدير النقل بدرعا ان وزارة النقل زودت مديرياتها مؤخرا بجهازي كشف تزوير لفحص هياكل المركبات، وذلك حرصا على حقوق المواطنين من عمليات التزوير التى حدثت خلال الازمة.

واشار الرفاعي الى حاجة المديرية لتجهيز مركز لفحص السياقة ورفد مركز منح اجازات السوق بعدد كاف من الموظفين وتفعيل المكتبين الفرعيين في ازرع والصنمين، لافتا الى ان العمل في المقر المؤقت، جاء استجابة لطلبات المراجعين حيث اختصر الوقت و الجهد على

المواطنين، كما انعكس ايجابا على ايرادات المديرية التى وصلت منذ مطلع شهر حزيران الماضي حتى نهاية شهر ايلول الى 110 ملايين ليرة سورية، بزيادة تصل 300 بالمئة عما كان عليه في المقر الاساسى، مبينا ان البناء الاساسى للمديرية تم استهدافه اكثر من مرة من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة.

ولفت الرفاعي الى ان المديرية انجزت فى الاشهر الثلاثة الماضية 2372 معاملة مختلفة و 941 معاملة لنقل الملكية وجددت 3767 رخصة سير، مبينا ان عمل المديرية ينصب على اجراء عمليات الترسيم و نقل الملكية ونقل الاضابير الى مديريات النقل الاخرى، وتبديل اللوحات وتثبيت المحرك والمقطورات وتبديل الكبين.

ويبلغ عدد المركبات المسجلة فى نقل درعا 90832 مركبة منها 40 الف عاملة على المازوت و الباقى على البنزين.