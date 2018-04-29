نقوي حسيني: إيران ستستأنف نشاطها النووي بحال خروج واشنطن من الاتفاق

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين نقوي حسيني أن إيران ستستأنف نشاطاتها النووية بشكل أوسع من ذي قبل في حال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وردا على التصريحات التي أطلقها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول إضافة بنود إلى الاتفاق النووي, أوضح نقوي حسيني أن إيران ترفض هذه التصريحات وقد أجريت محادثات ولمرة واحدة حول هذا الاتفاق ولن تقبل إضافة أي بند آخر اليه.

واعتبر نقوي حسيني أن الاتفاق النووي لم يعد بالنفع على إيران بالشكل المطلوب حيث ما زال المسؤولون الأمريكيون يشوشون على أجواء الاستثمار فيها.

وأكد العديد من المسؤولين الإيرانيين في تصريحاتهم على مدى الأيام الماضية أن بلادهم لن تقبل أي تغيير فى الاتفاق النووى المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد.