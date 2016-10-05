نواب ألمان يزورون قاعدة إنجرليك العسكرية بعد رفع الحظر

أعلنت وكالة “الأناضول” بوصول نواب ألمان الأربعاء 5 تشرين الأول إلى قاعدة “إنجرليك” العسكرية جنوبي تركيا، لأول مرة بعد رفع الحظر الذي فرضته أنقرة قبل شهور.

وقالت الوكالة إن النواب أعضاء في لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، وقدموا في زيارة للجنود الألمان العاملين في قاعدة “إنجرليك” في ولاية أضنة.

وتعكس الزيارة انفراجا في العلاقات بين البلدين بعد التوتر بين برلين وأنقرة بعدما صوت البرلمان الألماني في الثاني من حزيران على نص يصف أعمال القتل بحق الأرمن إبان السلطنة العثمانية بـ “الإبادة”، وهو ما ردت عليه تركيا بمنع النواب الألمان من زيارة القاعدة.

وبعد أشهر من الأزمة، أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل أن قرار البرلمان ليس له أي طابع ملزم، وهو ما دفع السلطات التركية في بداية أيلول للسماح للنواب الألمان بزيارة القاعدة حيث ينتشر جنود ألمان.