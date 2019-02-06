نواب عراقيون: تصريحات ترامب وقحة

تواصلت ردود الفعل الشعبية والحزبية والرسمية العراقية المنددة بإعلان الرئيس الأمريكي الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق، واعتبر النائب في البرلمان العراقي، سيد حامد، أن مجلس النواب عازم على تشريع قانون لمنع تواجد أية قوات أجنبية على الأرض العراقية، مبيناً أن وجود القوات الأمريكية وأي قوات على الأراضي العراقية يسبب إرباكاً للقوات العراقية، خاصة بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، مشدداً على قدرة الحكومة العراقية على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأضاف حامد: إن كل القوى السياسية وممثليها في مجلس النواب عازمون على تمرير مشروع القانون لإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، فيما أشار النائب حمد الله الركابي إلى أن تصريحات ترامب تكشف الوجه القبيح للدولة الأمريكية، مضيفاً: إن العراق يرفض ما قاله ترامب جملة وتفصيلاً، وأن العراق بلد ذي سيادة وفيه حكومة شرعية وبرلمان منتخب، ولا يمكن أن يقبل بالمساس بسيادته، أو أن تكون أرضه نقطة للاعتداء على أية دولة أخرى.

وتابع: إن الإدارة الأمريكية تتعامل بشكل قبيح وهمجية كبيرة مع الشعوب والبلدان الأخرى، وإن التكتلات السياسية والحزبية العراقية لن تسمح بوجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية، وسيعمل البرلمان على إقرار تشريع يجلي كافة القوات الأمريكية.

وكانت الكتل السياسية العراقية قدّمت يوم الاثنين مشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب تطالب فيه بإنهاء التواجد الأمريكي في العراق.

إلى ذلك قال رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري: “أمامنا تحديات لا بد من تجاوزها، أهمها التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية”، وأضاف: الدستور العراقي يرفض التواجد الاجنبي.. ولن نقبل بأن يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار”.

وفي طهران، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إبقائه القوات الأمريكية في العراق “لمراقبة إيران” بأنها “هراء ومرفوضة تماماً”، وقال موجّهاً كلامه إلى ترامب: “أنت تعادي شعوب منطقتنا، وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص”، مضيفاً: “جيد أنك كشفت عن نواياك بأنكم في العراق ليس لمكافحة الإرهاب ولا من أجل الشعب العراقي، وإنما تريدون البقاء في العراق لمراقبة إيران”، وأكد أن تصريحات ترامب هذه لا تتوافق مع أي منطق في العالم وأنه يكشف بذلك عن أن الهدف الحقيقي من وجود القوات الأمريكية في أفغانستان والمنطقة هو لمراقبة إيران أو روسيا أو الصين.

وكان ترامب أعلن أمس الأول نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بدعوة “مراقبة إيران”.

وشدد روحاني على أن مرحلة الهيمنة الأمريكية على إيران ولت وأن الشعب الإيراني لن يخضع لأعدائه.

ميدانياً، أصيب عنصران من الشرطة الاتحادية إثر تفجير عبوة استهدفت سيارة نقل غرب كركوك.

وفي حمرين، أطلقت عناصر داعش قذائف هاون من جبال حمرين صوب قرية الحمل، وفجرت منزلاً بقرية المنسية التابع لقضاء الحويجة، كما انفجرت عبوتان بقرية سبعة نيسان وقره يلا جنوب كركوك.

كما أعلنت القوات العراقية المشتركة انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل جنوب العراق، وذكر مصدر في الاستخبارات العسكرية: “القوات الامنية واللواء 47 في الحشد الشعبي بدؤوا عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإجرامي في منطقة عبد ويس التابعة لناحية جرف النصر”، مضيفاً: “العملية تهدف إلى إنهاء التهديد الإرهابي الذي تتعرّض له الناحية وعمليات تسلل عناصر تنظيم داعش اليها”.

يشار إلى أن القوى الأمنية العراقية تواصل عملياتها لملاحقة فلول إرهابي “داعش” والقضاء عليهم بعد إعلان تحرير معظم الأراضي العراقية من التنظيم الإجرامي نهاية عام 2017.