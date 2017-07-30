نوافذ.. عرض مسرحي يعكس الواقع بأدق تفاصيله

نفذ مجموعة من الشباب والطلاب عرض مسرحي بعنوان “نوافذ” إعداد وإخراج سامر ابراهيم وذلك على مسرح دار الثقافة بحمص.

ويسلط العمل من خلال 54 دقيقة الضوء على انعكاسات الأزمة على حياتنا اليومية وعلاقات الناس مع بعضهم البعض والحاجات التي يسعون لتأمينها بالرغم من الظروف المحيطة وتعتمد على الشكل الكوميدي في بعض المشاهد والشكل الاجتماعي الناقد في مشاهد أخرى.

وأشار المخرج المسرحي سامر ابراهيم إلى أن عرض نوافذ هو نتاج ورشة العام الماضي لفريق مهارات الحياة شارك فيه نحو 25 من الشباب واليافعين من مختلف مناطق حمص، مبينا أن يتضمن مجموعة من المشاهد والسكتشات تنوعت من ناحية المدارس المسرحية. إضافة إلى المشاهد الإيمائية والفردية ولفت ابراهيم إلى أن العرض يحمل في مضمونه رسالة وهي أن السوريين قادرون على التأقلم مع كل الظروف والنهوض من جديد بالعلم والعمل.

بدوره بين الممثل خالد شمالية طالب إعلام ومشارك بالمسرحية أن المسرحية تلامس أدق التفاصيل التي نعيشها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الإقبال الكبير على حضورها وتفاعل الجمهور معها يؤكد أنها تطرقت إلى تفاصيل تهمه ويعانيها.

وأضاف شمالية إن دورات التمثيل التي تقام ضمن فريق مهارات الحياة تسهم بشكل كبير في تنمية المواهب وثقلها وتخلق جوا من الألفة والصداقة بين المشاركين من مختلف الأعمار.