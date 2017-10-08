نوبة قلبية تؤدي لوفاة وزير الصحة التونسي

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر اليوم إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته في ماراثون نظم لمصلحة جمعية تكافح مرض السرطان.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن شاكر البالغ من العمر 56 عاما شارك في ماراثون بمدينة نابل لمسافة نحو 500 متر نظمته جمعية لمكافحة أمراض السرطان بهدف جمع تمويلات لبناء مستشفى يخصص للأطفال المصابين بالسرطان.

وألقى الوزير كلمة ثم صعد إلى سيارته حيث أصيب بوعكة وتوفي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الذي نقل إليه.

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في نعيه للوزير: “فقدت برحيل شاكر أخا وصديقا وزميلا ومناضلا من أجل تونس .. رحل عنا وهو يقوم بواجبه وتوفي وهو يقوم بعمل إنساني نبيل”.

وتولى شاكر مناصب حكومية عدة منها وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية.