نوبخت:الحكومة الإيرانية تعد خطة لإحباط الإجراءات الأمريكية الجائرة

أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران محمد باقر نوبخت أن الحكومة الإيرانية أعدت خطة شاملة تتكون من 12 حزمة لإحباط الإجراءات الأمريكية الجائرة أحادية الجانب على البلاد والحد من تأثيرها.

وقال نوبخت خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان التخصصية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم “إنه منذ تم الإعلان عن فرض الحظر الأمريكي ضد إيران حددت منظمة التخطيط والميزانية بشكل دقيق مجالات هذا الحظر” مضيفا “أنه من أجل إحباط هذا الحظر والحد من تاثيره إلى أدنى حد فقد تم إعداد خطة شاملة مكونة من 12 حزمة وتم تحديد أي من الأجهزة في الوزارات قد تتعرض لأضرار جراء فرض الحظر الأمريكي والخطط التي سيتم اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.

وأشار نوبخت إلى إعداد حزمة للسيطرة على السيولة النقدية وتوجيهها لإنجاز المشاريع غير المكتملة في البلاد والبالغ عددها 76 ألف مشروع بمشاركة القطاع الخاص لافتا إلى أن الحزم الأخرى تشتمل على مصادر الطاقة في مجال الوقود والكهرباء والمواصلات والنقل السككي والجوي والزراعة والصناعة.

وبين نوبخت أن ميزانية العام الجاري في إيران تتضمن إيجاد مليون فرصة عمل داعيا إلى التخطيط للحفاظ على فرص العمل الموجودة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد مؤخرا فرض إجراءات اقتصادية جائرة على إيران عقب قراره في أيار الماضي إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع طهران ومجموعة خمسة زائد واحد في عام 2015.