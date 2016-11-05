نور صعب تدخل غمار الدراما السورية

مع بداية الموسم الجديد تسجل الممثلة اللبنانية نور صعب حضوراً في ثلاثة أعمال حتى الآن تتوزع ما بين السورية واللبنانية، إذ افتتحت موسمها بحلولها الضيفة اللبنانية الوحيدة على المسلسل السوري “هواجس عابرة” للمخرج مهند قطيش.

وتؤدي صعب شخصية “نور” وهي “فتاة جميلة في مقتبل عمرها، تستغل جاذبيتها للتلاعب على مصور فوتوغرافي “جمال- خالد القيش” بالاتفاق مع صاحب الاستديو “يزن- أحمد الأحمد” بغية تدمير حياته لأسباب سنتعرف عليها خلال حلقات العمل.

كما لعبت بطولة ثلاثيتين من مسلسل “حكم الهوى” الأولى بعنوان “قصة زعل” والأخرى “لوحة خسارة”.

وتشارك نور أيضاً في عملين لبنانين الأول “المحرومين” (إخراج وائل أبو شعر) بشخصية “نتلي” الفتاة الريفية الساذجة التي تسكن مع صديقتها في غرفة بالآجار، همها الوحيد الإيقاع بشاب ثري والزواج منه عله ينشلها من فقرها ومشاكلها.

أما العمل الثاني فهو “فخامة الشك” (إخراج أسامة حمد) بدور “عفاف” وهي “امرأة ثرية مطلقة، يغرم بها رجل متزوج (بطل العمل يوسف حداد) كما تبادله المشاعر ذاتها، لكن هناك من يسعى أن يحول دون استمرار علاقتهما.

خاص – البعث ميديا