نيابة النظام التركي تطالب برفع الحصانة عن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض

طالبت النيابة العامة للنظام التركي البرلمان برفع الحصانة عن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو و7 أعضاء آخرين في البرلمان عن الحزب المذكور “ليتسنى محاكمتهم بتهم مختلفة” وذلك استمرارا لسياسة كم الأفواه التي يتبعها هذا النظام.

وقالت مصادر في حزب الشعب الجمهوري.. إن “النيابة العامة أرسلت المذكرات الخاصة بالأشخاص الثمانية إلى وزارة العدل باعتبار أن الحكومة هي الجهة المخولة بإحالة المذكرات إلى رئاسة البرلمان التي ستحيل الموضوع للتصويت حيث يسيطر حزب العدالة والتنمية على الأغلبية في البرلمان” مشيرة إلى أنه من بين التهم التي توجهت بها النيابة التركية للأشخاص الثمانية “تحريض الشعب على العصيان والحرب الأهلية والخيانة الوطنية والكشف عن أسرار الدولة والتضامن مع الاٍرهاب والإرهابيين”.

وكان كليتشدار أوغلو أعلن في وقت سابق اليوم أن أردوغان لم يعد يمثله كرئيس بعد عودته إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم مشيرا إلى أن عودته للحزب تؤكد أنه سيكون رئيسا لاتباعه فقط.