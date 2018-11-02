نيبينزيا: على المبعوث الدولي الجديد إلى سورية الاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المبعوث الدولي الجديد إلى سورية “غير بيدرسون” إلى الاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن سورية.

ونقلت سبوتنيك عن نيبينزيا قوله “باعتقادي إن على بيدرسون ألا يتخلى عما تم التوصل إليه قبل تعيينه” مضيفا “لدينا القرار 2254 حول سورية و الذي يعتبر أساسا للتسوية السياسية إضافة إلى صيغتي أستانا وسوتشي وما تم تحقيقه حتى الآن لتشكيل لجنة مناقشة الدستور”.

وأشار نيبينزيا إلى أنه من الضروري أن يكون بيدرسون نزيها وموضوعيا ويحاول الدفع قدما بالتسوية السياسية للأزمة في سورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أول أمس تعيين الدبلوماسي النرويجي بيدرسن مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى سورية.