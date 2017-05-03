نيجيريا: إصابة متزعم جماعة «بوكو حرام» في غارة جوية

صرح مصدر أمني نيجيري عن إصابة متزعم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية «أبو بكر الشكوي» ومقتل أحد معاونيه في غارة جوية شمال شرق نيجيريا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: إن «مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو النيجيري قصفتا مسلحين تجمعوا في بلدة بالا على بعد 40 كيلومترا من دامبوا عند تخوم غابة سامبيسا يوم الجمعة الماضي» مشيرا إلى أن الإرهابي الشكوي أصيب بجروح في القصف ويعتقد أنه يتلقى العلاج قرب الحدود النيجيرية مع كاميرون.

وأوضح المصدر أن الإرهابي «ابو مصطفى» معاون «الشكوي» قتل في القصف إضافة إلى عدد من مسلحي الجماعة.