نيجيريا.. مقتل 100 من إرهابيي “بوكو حرام”

أعلن المتحدث باسم حكومة الكاميرون الأربعاء 11 كانون الثاني أن الجيش قتل نحو 100 من إرهابيي “بوكو حرام” وحرر مئات الرهائن، منذ البدء بعملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا.

وقال عيسى تشيروما بكاري للتلفزيون العام: “إن حصيلة هذه العملية هي مئة إرهابي قتلوا فيما اعتقل 30 مقاتلا تم تسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير ما يقارب من مئة رهينة”.

وأضاف تشيروما، وهو أيضا وزير الإعلام، أن “الجنود الكاميرونيين ينفذون، في إطار القوة المشتركة متعددة الجنسيات منذ 19 كانون الأول عام 2016 عمليات خاصة في منطقة نغوشي وأنحائها في الأراضي النيجيرية”.

وأكد وزير الإعلام الكاميروني، أن هذا الهجوم “الواسع” يتواصل، ما أتاح لقوات التحالف بقيادة القوة الكاميرونية اتخاذ مواقع في هذا الجزء من الأراضي النيجيرية.

وأوضح تشيروما أن العملية تتم “بتنسيق كامل مع قيادة الجيش النيجيري”، وقد بدأت “إثر عمليات التوغل المتكررة لإرهابيي

“بوكو حرام” في أراضي الكاميرون”.