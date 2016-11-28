نيجيريا.. هجوم جديد يستهدف خطا لانبوب النفط جنوب البلاد

تعرض خط لانابيب النفط في جنوب نيجيريا اليوم لهجوم جديد شنه مسلحون.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن احد سكان المنطقة قوله: انه//سمع دوى انفجار تلاه اندلاع حريق كبير على شكل كرة من خط الانابيب الذى تمتلكه شركة تطوير النفط النيجيرية//.

يذكر ان نيجيريا تواجه منذ بداية العام الجارى تزايدا بالهجمات المسلحة ضد منشاتها النفطية ما أدى الى تراجع انتاجها من الخام حيث دخلت البلاد التى يوءمن النفط 70 بالمئة من عائداتها فى اب الماضى بمرحلة كساد بعدما اضعفتها موجة من الاعتداءات المسلحة وتراجع أسعار النفط.