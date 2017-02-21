نيران الجيش تدمر مقرات ارهابيي “داعش” في ريف السويداء

نفذت وحدات الجيش والقوات المسلحة عمليات على تجمعات ارهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية بريف السويداء الشرقي.

وافاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت الية لارهابيي تنظيم”داعش” بمن فيها في بلدة السالمية بريف السويداء الشرقي وقضت على عدد من ارهابيي التنظيم التكفيري في منطقة الحقاب شرق بلدة السالمية.