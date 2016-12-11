نيس يتعادل مع سان جيرمان ويستعيد الصدارة

استعاد نيس صدارة الدوري الفرنسي بتعادله 2-2 مع مضيفه باريس سان جيرمان، الأحد 11كانون الأول، في قمة الجولة السابعة عشر من المسابقة.

سجل ثنائية نيس، ويلان سيبريان في (32د.) من كرة ثابتة، والحسن بليا في (د.45+3) محرزا هدفه العاشر خلال الموسم، في المقابل أحرز هدفي باريس سان جيرمان نجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني في (د.47 و60) ليرفع رصيده إلى (16 هدفا) ويبتعد بصدارة الهدافين.

ورفع فريق نيس رصيده إلى 40 نقطة ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد باريس سان جيرمان 36 نقطة في المركز الثالث.