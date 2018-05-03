“نيشنال إنترست”.. مقاتلة روسية حربية تخيف الناتو

نشرت مجلة “نيشنال إنترست” عن أن مقاتلات “سو-27” الروسية تخيف حلف الناتو.

وأشارت المجلة إلى أن الطائرات السوفييتية “ميغ-15″ و”ميغ-21″ و”ميغ-25″ و”ميغ-29” أصبحت أسطورة، لكن كاتب المقال وصف “سو-27” بالطائرة الأفضل.

ووفقا للمجلة، فإن “سو-27” صنعت، مع أخذ قدرات “إف-15” بعين الاعتبار، لذلك فهي ليست أقل شأنا في السرعة والتسليح، وقد صممت المقاتلة الروسية للتفوق في الجو وأظهرت مرونة كبيرة في تنفيذ عمليات الاعتراض وتوجيه الضربات، وقد تم إدخال تعديلات مختلفة على المقاتلة، منذ صنعها، لأداء مهام معينة.

وأكدت المجلة على أن قدرات “سو-27” مثيرة للإعجاب. وتصل سرعة 2.35 ماخ. ويمكن تسليح المقاتلة بـ8 صواريخ دفاع جوي متوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من القنابل والقذائف.

ونفذت مقاتلة “سو-27” طلعتها الجوية الأولى في عام 1977، وقد جمعت الطائرة كل الابتكارات الحديثة لدى المدرسة السوفييتية لبناء الطائرات، لذلك حصلت على إمكانات غير محدودة للتحديث.