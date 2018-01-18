نيمار على خطى ميسي

تألق النجم نيمار جونيور في فوز فريقه باريس سان جيرمان الأخير 8-0 على ديجون ضمن الدوري الفرنسي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وبفضل هذا الأداء الرائع حصل البرازيلي على العلامة الكاملة (10 درجات من أصل 10)، وفقا لتقييم ليكيب الفرنسية ليصبح بذلك ثاني لاعب في التاريخ يحصل على هذا التقييم من الصحيفة، على أدائه في مباراة بالدوري الفرنسي.

وكان أول لاعب يحقق هذا الإنجاز هو البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يلعب حاليا في صفوف الهلال السعودي، وذلك بعد أن سجل 5 أهداف في فوز نيس بنتيجة 7-2 على جانجون في عام 2014.

وفي جميع المسابقات، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة اللاعب الوحيد الذي حصل على الدرجة النهائية وفقا لتقييم ليكيب في مناسبتين، واحدة بعد الفوز على آرسنال عام 2010 عندما سجل جميع أهداف البارسا في الانتصار 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت المرة الثانية في نفس البطولة بعد عامين، عندما سجل خماسية في مرمى باير ليفركوزن الألماني