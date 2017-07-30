نيمار لم يتواجد مع بعثة برشلونة العائدة من أمريكا.. والسبب؟

تخلف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة، عن بعثة فريقه التي عادت اليوم الأحد إلى إسبانيا، عقب نهاية الجولة التحضيرية للموسم المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك نيمار في انتصار البلاوجرانا على ريال مدريد بالكلاسيكو في الساعات الأولى من فجر اليوم، بنتيجة (3-2).

ولم يتواجد نيمار رفقة بعثة برشلونة التي وصلت إلى مطار “إل برات” بمدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأضافت الصحيفة: “نيمار لم يعد مع البعثة بسبب سفره إلى الصين، من أجل التزاماته التجارية”.

يُذكر أن نيمار أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف البلاوجرانا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أخبر زملائه في الفريق خلال الأيام الماضية.