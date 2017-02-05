نيمار: هناك المزيد لأقدمه مع برشلونة وحصد الألقاب

يحتفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد، بيوم ميلاده الـ25، وبهذه المناسبة نشرت صحيفة “أس” الإسبانية مقطع فيديو للاعب يتحدث فيه للجماهير.

ويقول نيمار محتفلًا بيوم ميلاده: “لا يزال لدي الكثير لكي أقدمه في كرة القدم، يجب أن أفوز بالمزيد من الألقاب، لا أعرف متى سوف أعتزل، عندما ألعب لا يوجد لدي سوى التفكير بالاستمرار باللعب”.

وعن حظوظ فريقه برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، قال: “الفوز بالدوري صعب ولكن لا يوجد شيئًا مستحيلاً، الموسم الماضي كان بيننا وبين الملاحقين الكثير من النقاط لكننا عانينا في نهاية الموسم”.

واختتم: “لا يزال لدينا الكثير من المباريات في الليجا وعلينا أن نستمر بالعمل، هناك منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، هناك العديد من اللاعبين الكبار في هذه الفرق”