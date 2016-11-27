نيمار يتعرض لحادث سير قبل مواجهة سوسيداد

تعرض البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة، لحادث سير ولكنه لن يمنعه من خوض المباراة ضد ريال سوسييداد، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الليغا.

وبث تلفزيون كاتالونيا “تي في 3” صورا لسيارة نيمار من نوع فيراري حمراء اللون متضررة بعد اصطدامها بحاجز الطريق الجانبي المبتل لدى خروجه من أحد الدوارات.

وقال مصدر في برشلونة لفرانس برس: “تعرض لحادث سير لكن من دون أضرار وكان بإمكانه السفر بشكل طبيعي”، مشيرا إلى أن “السيارة لم تتضرر كثيرا وأنه ليست هناك من مشكلة”.

وبحسب المحطة التلفزيونية، فإن الحادث وقع أثناء توجه نيمار إلى مركز تدريب الفريق، حيث من المقرر أن يتجمع اللاعبون للانتقال إلى سانت سيباستيان للقاء ريال سوسييداد في المرحلة الثالثة عشرة من البطولة.

ونشر برشلونة لاحقا على موقعه الإلكتروني، صورا للاعبين في المطار أظهرت نيمار في حالة استرخاء وهو يستمع إلى الموسيقى.