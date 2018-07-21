نيمار يرد على منتقديه بشأن كأس العالم

رد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب منتخب البرازيل، على الانتقادات التي تلقاها خلال مواجهات السامبا في كأس العالم، بسبب سقوطه المبالغ فيه بعد أي احتكاك.

وأكد نجم باريس سان جيرمان بحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أنه يضع الثلج على جسده بعد كل مباراة لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات، من أجل التعافي من الضربات التي يتلقاها.

وقال البرازيلي في تصريحاته: “هل تعتقد أنني أريد أن أعاني من الإصابة طوال الوقت؟ لا، إنه أمر مؤلم، مؤلم”.

وأضاف: “بعد المباريات أبقى لمدة 4 أو 5 ساعات في الثلج، إنه أمر معقد، ولكن لو لم تكن تملك الخبرة فإنك لن تفهم أبدًا ما يحدث”.

وتابع “رأيت ما تحدث به الناس ولقد أخذته بروح الدعابة”.

وواصل: “أسلوبي يعتمد على المرواغة ومواجهة الخصم، لا أستطيع أن أقف أمام الخصم وأقول له يا عزيزي اعذرني أريد أن أسجل هدفًا، لا أستطيع فعل ذلك”.

واختتم: “لا بد لي من تجاوزه (الخصم)، يجب أن أحاول القيام بشيء ما، وهو لن يسمح لي بالمرور وسيحاول أن يعرقلني، في كثير من الأحيان أنا أسرع وأخف من الذين يقفون أمامي، ودائمًا الحكم موجود”.