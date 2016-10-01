نيويورك تايمر: تسجيل مسرب لكيري يكشف التخبط الأميركي إزاء الأزمة السورية

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أنها حصلت على تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأمريكي جون كيرين، يتحدث فيه مع مجموعة ما تطلق عليه واشنطن تسمية “معارضة معتدلة” في سورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي ويبدي فيه كيري “استياءه” من عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية أي خطوات عسكرية لدعم “الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها” على حد زعمه.

ويظهر التسجيل حالة التخبط التي تغرق فيها السياسة الأمريكية إزاء الأزمة في سورية وسط محاولات واشنطن التغطية على فشلها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير عبر إطلاقها “تهديدات” بتعليق التعاون مع روسيا وتسريبها معلومات عن البحث في “ردود أمريكية أقوى بما في ذلك العسكرية”.

وأعرب كيري خلال حديثه المسجل عن “عدم اتفاقه” مع بعض قرارات الرئيس الأمريكي باراك أوباما السياسية مشيراً إلى أن الكونغرس “لن يوافق البتة على استخدام القوة” في سورية.

وأقر كيري خلال التسجيل المسرب بأن الولايات المتحدة “لا تملك أي تبرير قانوني” لشن ضربات ضد مراكز الدولة السورية في حين روسيا بدأت عمليتها العسكرية في سورية بناء على طلب شرعي من الحكومة السورية.

وفي تجاهل كامل لحقيقة الدعم الأمريكي المفضوح للتنظيمات الإرهابية في سورية، زعم كيري “أن أي جهد أمريكي لتسليح المعارضة أو الانضمام إلى القتال قد يأتي بنتائج عكسية” وقال: إن “أفضل أمل” بالنسبة لما يسمى “المعارضة” هو القبول بحل سياسي وإجراء انتخابات يقرر فيها الشعب السوري مستقبل بلاده”.

ويتناقض حديث كيري عن “جهوده الدبلوماسية” مع حقيقة أنه أطلق قبل أيام قليلة “تهديدات” بتعليق التعاون مع روسيا بشأن الوضع في سورية كما يتناقض مع مسؤولية إدارة بلاده عن إفشال الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول الماضي من أجل وقف الأعمال القتالية وإعادة المسار السياسي لحل الأزمة وذلك بسبب عجزها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق وخاصة فصل ما يسمى “معارضة معتدلة” عن التنظيمات الإرهابية وتقديم خرائط دقيقة إلى موسكو بأماكن تواجدها.

ودعمت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح حيث كشف موقع غلوبال ريسيرتش الكندي في نيسان الماضى أن واشنطن وعبر جهازها الاستخباري “سي آي إيه” قدمت نحو ثلاثة آلاف طن من الأسلحة الإضافية إلى تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى في سورية.