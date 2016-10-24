«نيويور تايمز».. مخاوف أمريكية من صواريخ كروز روسية جديدة

تتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أن تتسلح روسيا قريبا بصواريخ جوّالة (كروز) جديدة.

وقالت صحيفة “نيويور تايمز” نقلا عن المخابرات الأمريكية إن روسيا حققت تقدما كبيرا في صنع صاروخ حربي جديد متوسط المدى، وإن الإدارة الأمريكية تخشى أن يُدخل الكرملين هذا الصاروخ الخدمة العسكرية في نهاية المطاف.

وزعم رئيسا لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في رسالة وجهاها إلى الرئيس باراك أوباما مؤخرا أن روسيا تنتهك الاتفاقية الصادرة في نهاية ثمانينات القرن العشرين بتجريب صواريخ كروز متوسطة المدى.

وألزمت الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987 طرفيها بالتخلص من الصواريخ المتوسطة المدى (1000 – 5500 كيلومتر) والصواريخ الأقل مدى (500- 1000 كيلومتر). وأنجز الطرفان تنفيذ الاتفاقية بحلول عام 1991.