نيو دلهي: افتتاح مؤتمر الاستفادة من التقدم التكنولوجي بالزراعة المستدامة والتنمية الريفيةبمشاركة سورية

افتتحت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال مؤتمر “الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الزراعةالمستدامة والتنمية الريفية” بمشاركة سورية.

وأكد رئيس وفد سورية في المؤتمر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في كلمةٍ بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر “حرص حكومة الجمهورية العربية السورية على دعم القطاع الزراعي الذي استمر بالعطاء والإنتاج رغم كل الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها بسبب الحرب الكونية التي فرضت على سورية وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج قدر الإمكان وتقديم المنح الإنتاجية ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني في جميع المحافظات دون استثناء”.

وأشار القادري إلى أن القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الأساسي للاقتصاد السوري تعرض لضرر كبير بسبب الحرب الارهابية الظالمة التي فرضت على سورية والاجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب ما يتطلب اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ وجدية تسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية وتوفير مشاريع صغيرة مولدة للدخل تساعد على استقرارها وتمنع هجرتها داخلياً وخارجياً.

وختم القادري كلمته بتوجيه الشكر للهند حكومة وشعباً لوقوفها إلى جانب سورية ومساندتها لها في المحافل الدولية.

ويضم وفد سورية المهندس هيثم حيدر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة.

وعقد الوزير القادري على هامش المؤتمر عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء عدد من الوفود كما التقى بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

ويستمر المؤتمر لثلاثة ايام وتعقده المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية والتي تضم ثلاثين دولة إفريقية وأسيوية وتتخذ من الهند مقرا لها.