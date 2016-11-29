هاتشباك Mini ستأتي في هيكل أكثر توحشا

لا تخطط شركة Mini لحرمان أسرة سياراتها هاتشباك من موديل أكثر “توحشا” بعد إطلاق جيل جديد من هذه السيارات فائقة القدرة.

وتعتبر سيارة هاتشباك Mini من موديل JCW أكثر موديلات الماركة توحشا حتى الآن، إلا أن الشركة تنوي إضافة حرفي GP إلى الأحرف الثلاثة المذكورة في موديلها الجديد.

وصرح رئيس الشركة بيتير شفارتسينباوير على هامش معرض لوس أنجلس للسيارات بأنه يعتبر سيارات الهاتشباك من ميني من بين أقوى وأسرع نسخ سيارات الشركة، ولهذا لن تتخلي عن إنتاجها. ويعني ذلك أن زبائن الشركة يمكن أن يتوقعوا ظهور موديل JCW GP في مستقبل قريب. ويمكن أن يتحقق ذلك في نهاية الدورة الحياتية لسيارات الجيل الحالي، الأمر الذي يعني حدوث ذلك في نهاية العقد الحالي.

والأغلب أن تنتج الشركة من هذه السيارات “الأكثر توحشا” عددا محدودا، علما بأن عدد سيارات الدفعة السابقة من هذا النوع بلغ 2000 سيارة فقط.

ومن غير المعروف بأي محرك سيزود البريطانيون موديلهم الجديد. كما أن السيارة، على الأرجح، ستحافظ على محرك تيربو ذي أربع أسطوانات وحجمه لتران. وربما لن تقل قدرته عن 240 حصانا.

مع الاعتبار بأن الشركة عرضت سيارة Mini JWC Challenge مؤخرا، وكانت قدرة محركها 231 حصانا، ومن المفروض أن تزيد قدرة محرك سيارة هاتشباك “المتوحشة” عن قدرة محرك سيارة هاتشباك العادية بعض الشيء.