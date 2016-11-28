هاتفك الذكي يحدد شخصيتك

أظهرت دراسة جديدة أن اختيار الهواتف الذكية يمكن أن يكشف الكثير عن شخصية الإنسان.

وتوصلت الأبحاث إلى أن مستخدمي هواتف أندرويد أكثر صدقا وتواضعا من أولئك الذين اختاروا شراء هاتف أيفون. في الوقت نفسه، يعتبر مستخدمو هواتف أيفون أكثر انفتاحا على الجديد.

فقد درست مجموعة من الباحثين من جامعة لينكولن وجامعة لانكستر مئات الأشخاص وعلاقتهم بهواتفهم الخاصة، فوجدت أن مستخدمي هواتف أندرويد أكثر تقدما في العمر وأغلبهم من الذكور وأكثر صدقا وتواضعا، وكذلك أقل سعيا لتحقيق المكاسب الشخصية على حساب الغير بالإضافة إلى كونهم أقل رغبة بتجميع الثروة والوصول إلى مكانة رفيعة.

وفي المقابل، وجدت الدراسة أن مستخدمي أيفون أصغر سنا والغالبية منهم من النساء، وأقل قلقا بشأن امتلاك هاتف يفضله الآخرون.

وقال الباحثون إن هذه أول دراسة تظهر وجود صلة بين شخصية الأشخاص ونوع الهاتف الذي يختارونه. وكتب الدكتور إليس وزملاؤه في الدراسة التي نُشرت في دورية Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking : “توجد فروق أساسية في شخصيات مستخدمي هواتف أندرويد وأيفون على الرغم من تشابه هذه الهواتف في الوظائف”.

وقد أعطى الباحثون في هذه الدراسة أكثر من 500 شخص عدة استمارات تتعلق بشخصياتهم وموقفهم من هواتفهم الذكية.

يذكر أن علماء النفس طوروا في إحدى الدراسات برنامج كمبيوتر يمكنه التنبؤ بنوع الهاتف الذكي الذي سيقتنيه الأشخاص، اعتمادا على أسس الاختلاف بين مستخدمي أيفون وأندرويد.

وأوضح الباحثون أن هنالك اختلافات أساسية مكتشفة عند مستخدمي أيفون، تتعلق بتدني مستويات الصدق والتواضع، وارتفاع مستويات الانفعال.