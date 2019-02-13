هاتفيا.. لافروف يبحث الأزمة في سورية مع بومبيو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الوضع في سورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن لافروف وبومبيو اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015.

يذكر أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالاجماع ويحمل الرقم “2254” يدعو إلى الحل السياسي للأزمة في سورية ويؤكد أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وأفادت الخارجية الروسية بأن لافروف وبومبيو تبادلا الآراء كذلك عن اتصالات ممثلي الخارجيتين الروسية والأمريكية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وبشأن التسوية في أفغانستان.

وفيما يخص نوايا واشنطن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال أكد لافروف بحسب بيان الخارجية الروسية أن “هذه الخطوة غير مبررة من قبل واشنطن وستعقد الأمور في العلاقات الثنائية والأجواء على الساحة الدولية”.