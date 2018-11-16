هازارد يفجر مفاجأة..ويعلن عن مرشحه للكرة الذهبية

تحدث النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن فرصته في الفوز بالكرة الذهبية، هذا العام.

وأكد هازارد، بحسب صحيفة “مترو” أنه لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، مشيرا إلى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ولاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، أحق منه بالجائزة.

وتابع: “على الرغم من أنني قدمت مستوى مميز هذا العام، إلا أنني لا أستحق الفوز بالكرة الذهبية، أعتقد أن مبابي، ومودريتش أحق بها مني، بعد أن قدما مستوى مميزا”.

وواصل: “مبابي هو الأحق عموما بالكرة الذهبية إذا ما وضعنا في الاعتبار الموسم الجاري، خاصة وأن مودريتش لا يلعب جيدا في الفترة الحالية”.

وأكمل نجم تشيلسي: “الفوز بالكرة الذهبية ليس هدفاً بالنسبة لي، إذا فزت بها يوما ما سيكون هذا رائعا، وإذا لم أفعل، فلن تكون مشكلة”.

جدير بالذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، ستعلن عن الفائز بالكرة الذهبية يوم 3 ديسمبر المقبل.