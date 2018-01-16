هاغل: ترامب “مصدر إحراج” للولايات المتحدة

أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هاغل ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل “مصدر إحراج” للولايات المتحدة ويلحق بها “ضررا كبيرا” على الصعيد الدولي.

ونقل موقع شبكة سي ان ان عن هاغل قوله تعليقا على تصريحات ترامب العنصرية التي وصف فيها دولا يأتى منها المهاجرون بأنها “حثالة”.. أن “ترامب يقسم عمدا البلاد والعالم من خلال الانسحاب من التحالفات والصفقات التجارية مثل الشراكة عبر المحيط الهادي” مضيفا إن “العالم دخل سنة حاسمة وسنة من التقلب وعدم اليقين والخطر الكبير”.

وحذر هاغل من “التبدلات على مستوى الزعامة العالمية” وقال إن “السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي هي سياسة انقسامات”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر لم تسمها قولها.. إن ترامب تساءل خلال استقباله في مكتبه بالبيت الأبيض عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي وممن يسمح لهم دخول القرعة على البطاقة الخضراء “لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد” في إشارة إلى دول أفريقية وامريكية لاتينية.