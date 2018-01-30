هافلكا: مؤتمر سوتشي اللبنة الأولى للوصول لحل سياسي للأزمة في سورية

أكد الأكاديمي التشيكي البروفيسور فلاستا هافلكا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية هو اللبنة الأولى في الطريق الصحيح للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية يخدم المصالح الوطنية للشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال هافلكا: الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي يشكل فرصة تاريخية للعودة إلى وحدة الشعب السوري والحياة الطبيعية ومكانة سورية البلد المحوري في المنطقة والمؤثر في استقرار السلام والأمن العالميين”.

وانتقد هافلكا موقف هيئة المفاوضات في رفضها المشاركة بالحوار مشيرا إلى أن هذا الموقف الغريب وإعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدم حضورهم المؤتمر بصفة مراقب يبرهن على عدم جدية تلك الدول بالمضي قدما بالحل السياسي للأزمة في سورية وبالوقت نفسه يكشف مزاعمهم الكاذبة بحرصهم على وحدة الأراضي السورية ودعمهم جهود مكافحة الإرهاب.

ونوه هافلكا بالجهود التي تقوم بها روسيا وصدقها لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية عبر تعزيز المحادثات في أستانا وجنيف وسوتشي.