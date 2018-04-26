هاكرز.. مفتاح يخترق ملايين الغرف الفندقية

كشفت دراسة عن تقنية مبتكرة يستخدمها الهاكرز لفتح باب غرفتك “الآمنة” في الفندق الذي تقيم فيه.

وتمكن الباحثون في “F-Secure” من تطوير “مفتاح رئيسي” (Master key)، يفتح أبواب الملايين من الغرف في آلاف الفنادق حول العالم، بما في ذلك تلك التي تديرها سلاسل مشهورة عالميا، مثل راديسون وشيراتون وغيرها.

ولإنشاء المفتاح الرئيسي، يحتاج الهاكر للوصول إلى أي مفتاح إلكتروني في الفندق المستهدف، حتى لو كان من المفاتيح غير النشطة في الوقت المحدد، ويمكن للهاكرز بعد ذلك اختراق المفتاح واستخدام جهاز صغير لنسخ المزيد من المفاتيح الفندقية.

وفي غضون دقائق، يقوم الجهاز بإنشاء “مفتاح رئيسي” يفتح غرف الفنادق. وما يدعو للقلق هو أن الأجهزة المطلوبة متوفرة على الإنترنت مقابل بضع مئات من الدولارات.

وتمكن الباحثون من إنشاء مفتاح رئيسي لنظام القفل الذي تصنعه أكبر شركة لصناعة الأقفال في العالم، Assa Abloy. وبهذا الصدد، أخطر فريق البحث الشركة بالخلل، وتعاون معها لإصلاح المشكلة.

وفي حين أن الباحثين لا ينشرون تفاصيل كاملة عن كيفية تنفيذ الهجمات، إلا أنهم حذروا الناس لأخذ الحيطة بشأن الإقامة في الفنادق، بما في ذلك عدم ترك مقتنيات ثمينة في الغرف، واستخدام سلسلة الأبواب أثناء التواجد داخلها.