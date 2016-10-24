هاليب تفتتح بنجاح البطولة الختامية للتنس

أسفرت المباراة الافتتاحية للبطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات، في سنغافورة، ويبلغ مجموع جوائزها 7 ملايين دولار، عن فوز سهل للرومانية سيمونا هاليب على الأمريكية ماديسون كيز.

واحتاجت الرومانية إلى ساعة وعشر دقائق فقط، للتغلب على ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-4) في اللقاء، الذي جرى بينهما، يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وتصدرت سيمونا هاليب، المصنفة رابعة عالميا، قائمة المجموعة الحمراء، التي تضم أيضا، إضافة إلى ماديسون كيز، المصنفة سابعة، كلا من اللاعبتين الألمانية أنجليك كيربر، المنصفة أولى عالميا، والسلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا، العاشرة عالميا.

بينما تضم المجموعة الأخرى “البيضاء”، كلا من الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، المصنفة ثامنة في العالم، والإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو، المصنفة سادسة، والبولندية أغنيشكا ردفانسكا، المصنفة ثالثة، والتشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة خامسة عالميا.