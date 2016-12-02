هجمات الكترونية جديدة تستهدف مؤسسات تابعة لنظام بنى سعود

كشفت صحيفة /اراب نيوز/ السعودية اليوم ان هجمات الكترونية جديدة استهدفت اجهزة كمبيوتر تابعة لحكومة نظام بني سعود.

ونقلت الصحيفة عن /المركز الوطني السعودي لامن المعلومات/ قوله انه تم //الكشف عن هجمات الكترونية مدمرة ضد وكالات ومؤسسات حكومية حيوية من بينها قطاع النقل//.

وكان مركز الامن الالكتروني في مملكة بنى سعود حذر فى ال/19/ من تشرين الثاني الماضي من هجوم محتمل على عدة جهات حكومية ومرافق مهمة وأوصى حينها بالحد من استخدام الشبكة الافتراضية /في بي ان/ وخدمة الوصول لسطح المكتب عن بعد /ار دي بي/.