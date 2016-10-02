هجمات الكترونية على موقع «سانا» من جهات مجهولة

يتعرض موقع الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” لمحاولات اختراق وعمليات إغراق من جهات مجهولة المصدر تحاول منع تصفح محتوى الموقع من أخبار وتقارير تنقل الصورة الحقيقية لما تتعرض له سورية وشعبها من حرب إرهابية تشارك بها دول عربية وإقليمية ودولية من ضمنها “السعودية وقطر وكيان الاحتلال الاسرائيلي وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وحرصا على استمرار الموقع ومتابعته يقوم الكادر الفني في الوكالة بإغلاقه بشكل مؤقت في الدول التي تأتى منها الهجمات الالكترونية وعمليات الاغراق.

وفي هذا السياق تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إغلاق الموقع في كل من «افغانستان وباكستان وتركيا وتونس والمانيا واميركا وهونغ كونغ إضافة إلى فلسطين المحتلة»، نظرا لانطلاق الهجمات الالكترونية من هذه الدول.

وسيقوم الكادر الفني في الوكالة عند زوال الخطر وانتهاء الهجمات الالكترونية بتفعيل الموقع في هذه الدول.

ويمكن لمتابعي وكالة سانا الحصول على جميع الأخبار المنشورة على موقعها الإلكتروني من صفحة الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحساب الوكالة على تويتر وقناتها على تلغرام.

كما يمكن الحصول على الفيديوهات التي تبثها الوكالة من موقعها على اليوتيوب.