هجوم إرهابي على نقطة تفتيش في النجف العراقية ووقوع ضحايا

شن مسلحون تابعون لتنظيم “داعش الإرهابي هجوما على نقطة تفتيش في ناحية القادسية في محافظة النجف العراقية، راح ضحيته 7 أشخاص، هم 5 من رجال أمن ومدنيان، الأحد 1 كانون الثاني.

وقال شهود عيان إن: “عددا من المسلحين المجهولين هاجموا سيطرة أمنية في ناحية القادسية بمحافظة النجف الأشرف”، مبينا أن: “قوات من العشائر قامت بمواجهة المسلحين إلى جانب القوات الأمنية”.

من جهتها، أكدت مديرية شرطة محافظة النجف مقتل جميع “الإرهابيين” وتفجير السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت المديرية في بيان لها إنه: “حاولت مجموعة مكونة من 3 إرهابيين إنتحاريين يستقلون سيارة مفخخة الدخول إلى محافظة النجف عبر إحدى سيطرات ناحية القادسية لشن هجمة انتحارية وتفجير السيارة داخل المحافظة”.