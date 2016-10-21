هجوم إلكتروني ضخم يسقط مواقع كبرى

تسببت هجمات إلكترونية واسعة على شركة Dyn التي تقدم خدمة نطاقات الإنترنت بتوقف مواقع عدة، منها “تويتر”، عن العمل، مساء الجمعة 21 تشرين الأول.

وتقول تقارير إعلامية إن عددا من المواقع الكبرى كـ”تويتر” و”سبوتيفاي” و”ساوند كلاود” و”اير بي إن بي”، بالإضافة إلى موقع PayPal الخاص بالدفع الإلكتروني، وغيرها تعرضت للتوقف الجزئي أو الكامل عن العمل.

وجرت تلك الهجمات باستخدام آلية حجب الخدمة أو ما يعرف باسم DDoS التي تقوم بإغراق السيرفر بطلبات وهمية تؤدي إلى توقفه عن الاستجابة.

وأورد موقع gizmodo.com قائمة تتضمن 76 موقعا إلكترونيا اشتكى مستخدموها من مشاكل تتعلق بالوصول إليها خلال الهجوم.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال البيت الأبيض على لسان المتحدث باسمه، جوش إيرنست، إن وكالة الأمن القومي تراقب الحالة، مضيفا أنه لا تتوفر لدى واشنطن معلومات حول الطرف الذي نفذ الهجوم.