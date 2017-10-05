هجوم على دورية أمريكية في النيجر

ذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصدر أمني، أنه وبحسب معلومات صحفية أكدتها القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، فإن ثلاثة جنود أمريكيين وعددا من الجنود النيجريين قتلوا في هجوم استهدف منطقة تيلابيري.

مصدر في نيجيريا صرح للوكالة أن رجالا مدججين بالسلاح أتوا من مالي نصبوا كمينا لدورية جنود نيجريين وأمريكيين هم حتما مدربون.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن وجود جنود أمريكيين في النيجر التي تشهد عدم استقرار بسبب العديد من الهجمات الدامية التي تنسب إلى مجموعات متطرفة وتستهدف مواقع الجيش ومخيمات لاجئين.