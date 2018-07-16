هجوم مسلح شمال شرق مالي.. ومقتل 12 مدنيا

لقي 12 مدنيا، على الأقل، مصرعهم في هجوم شنه مسلحون شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، وذلك حسبما أفادت السلطات المحلية.

جماعتا “حركة إنقاذ أزواد” و”مجموعة الدفاع الذاتي عن الطوارق” أعلنتا أن عصابات مسلحة مرتبطة بالشبكة الإجرامية العاملة على طول الحدود المالية-النيجرية هاجمت منطقة انجالغالاني، حيث أطلق أفرادها النار على المدنيين من جماعتي “ايبوغوليتان” و”ايدارفان” اللتين تنتميان إلى طوارق وتقطنان هذه المنطقة.

وأضافتا بأن الهجوم أسفر عن مقتل 12 مدنيا واحتراق 3 عربات.

وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول في المجلس المحلي لمدينة ميناكا الذي بأن مسلحين على متن دراجات نارية اقتحموا سوق انجالغالاني وأطلقوا النار على الجموع، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا واحتراق الكثير من السيارات والدراجات النارية.