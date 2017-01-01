هجوم مسلح على سجن بالبحرين.. مقتل شرطي وفرار سجناء

أعلنت وزارة داخلية النظام البحريني أن مسلحين هاجموا سجنا وقاموا بتهريب عدد من السجناء ما أسفر عن مقتل شرطي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن “الهجوم استهدف سجن جو” وهو يضم عددا كبيرا من المعارضين للنظام البحريني الذي يسجن كل من ينتقد قمعه للحريات وحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة .. “إن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر وكذلك المحكومين الهاربين”.

ويواصل النظام البحريني قمع الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بالإصلاح بمساعدة قوات النظام السعودي حيث أقدم على اعتقال الآلاف وزجهم في السجون بتهم وهمية.