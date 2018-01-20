هجوم مسلح على فندق في العاصمة الأفغانية

قتل عدد من المدنيين واحتجز عدد من الرهائن خلال هجوم شنه مسلحون على فندق في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها: مسلحين أقدموا على قتل عدد من المدنيين واحتجاز رهائن بفندق انتركونتيننتال في كابول.

وقال نجيب دانش المتحدث بإسم الوزارة: تفاصيل الهجوم لم تتضح بعد ولم ترد أي معلومات بشأن الضحايا وأن قوات الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بالفندق, مؤكداً وجود انتحاريين ضمن المهاجمين.

بدوره قال مدير الفندق الذي تمكن من الفرار أن الأشخاص الذين كانوا داخل الفندق بدؤوا بالفرار حالما دخله المسلحون الذين بدؤوا بإطلاق النار في كل الاتجاهات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.